5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE’de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile, tedavi altına alındı.



Düzce’de gece saatlerinden bu yana lodos etkili oldu. Aziziye Mahallesi 817 Sokak’ta yaşayan 5 kişilik aile, gece ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan etkilendi. Sabah saatlerinde uyanan baba İ.M., ailesinin, gazdan etkilendiğini fark ederek durumu 112 Acil Servis'ine bildirdi. Gelen sağlık eki