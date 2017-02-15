5 kilo altın gasp edilmesi olayında 4 kişi gözaltına alındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() ZEYTİNBURNU’nda bir hafta önce meydana gelen ve 5 kilogram altının gasp edildiği kuyumcu soygunuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Sakarya’dan kiraladıkları otomobille İstanbul’a gelerek soygun yaptıkları ortaya çıktı. Kaçarken kuyumcunun güvenlik kamera kayıt cihazını da götürdükleri tespit edilen şüphelilerin gasp ettiği altınları bulmak için operasyonlar sürüyor.

Zeytinburnu, 5 Telsiz Mahallesi, Semiha Şakir Caddesi üzerinde 9 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda silahlı ve maskeli 4 şahıs, H. P. ve oğlu M. P.’nin sahibi olduğu kuyumcu dükkanına geldi. “Bu bir soygundur” diye bağıran şüpheliler baba ve oğlu etkisiz hale getirerek, kuyumcu dükkanın içinde bulunan bir odaya kapattılar. Daha sonra vitrinde bulunan yaklaşık 5 kilogram altını yanlarında getirdikleri torbalara koyan şüpheliler, kendilerini bekleyen otomobille kaçtı. Şüphelilerin kaçarken kuyumcunun güvenlik kamera görüntülerinin depolandığı cihazı da yanlarında götürdükleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak önce şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin Sakarya’da bulunan bir kiralama şirketinden kiralandığı ortaya çıktı. Polis bu ipucunu değerlendirerek şüphelilerden Gürcistan uyruklu Giorgi S.(35)’i gözaltına aldı. Bu şahsın ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda Gürcistan uyruklu Levan M.(29), Leaso J.(32) ve Sam K.(30)’da gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğinde olayla ilgili ifade veren şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis soygunda çalınan 5 kiloğram altını bulmak için operasyonların aralıksız sürdüğünü belirttiler.

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