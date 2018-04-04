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5 kilitli evde, sobada yakılmaya çalışılan esrar ele geçirildi

ADANA'da narkotik polisleri, sıcak havada bacasından duman çıkan evin 5 ayrı kilitle kilitlenen kapısını koçbaşı ile kırıp girdiğinde sobada yakılan 80 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si...

5 kilitli evde, sobada yakılmaya çalışılan esrar ele geçirildi
ADANA'da narkotik polisleri, sıcak havada bacasından duman çıkan evin 5 ayrı kilitle kilitlenen kapısını koçbaşı ile kırıp girdiğinde sobada yakılan 80 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde kentte 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda ekipler, üstü ev, altı kıraathane olarak kullanılan bir binaya eş zamanlı baskın yaptı.
SICAK HAVADA ESRAR YAKTILAR
Evde kapıların kilitli olduğunu gören ekipler, çatıdaki soba bacasından havanın sıcak olmasına rağmen dumanlar çıktığını görünce şüpheye kapıldı. Kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri giren ekipler, soba içerisine atılarak yakılmaya çalışılan 23 pakette 80 gram esrar, söndürülerek çıkarıldı. Evin kapısının ise 5 ayrı kilit sürgüyle kilitlendiği saptandı.  Evde yapılan aramalarda yine bir soba kovası içerisinde 5 bin adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin liraya el koydu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Ekipler, operasyonda Ramazan K. (36), Metin A. (37), Cumali A. (20), Murat Y. (45), Hasan T. (31), Azad A. (28), Bayram K. (20) ile Murat Ş.'yi (40) gözaltına alındı. Şüphelilerden Cumali A. ile Murat Ş., tutuklandı diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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