5 kediyi öldüren köpeğe sahibinden dayak kamerada

ANKARA'da, 5 yavru kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğini izleyen kişi, daha sonra hayvanı tekmeleyip, savurarak merdivene ve yere vurdu. Köpek sahibinin dayağıyla bayılırken, olay güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Sincan ilçesi Ulubatlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, pitbull cinsi köpek, sahibinden uzaklaşıp, İmka Apartmanı'nda bina sakinlerinin beslediği 5 yavru kediyi parçalayarak öldürdü. Köpeğin sahibi ise o anları izleyip, hayvanı sakinleşince tasmasından tutarak yanına çekti. Sahibi, köpeği tekmeleyip, savurarak merdivenlere ve yere vurdu. Sahibinin dövdüğü köpek, bir süre sonra bayıldı. Olay, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



