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5'inci kattan düşen Halil Erdem toprağa verildi

KONYA'da 5'inci kattaki evlerinde oynarken belirlenemeyen nedenle odasının camından düşerek hayatını kaybeden Halil Erdem Başkan (5) toprağa verildi. Olay, dün saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler...

5'inci kattan düşen Halil Erdem toprağa verildi
KONYA'da 5'inci kattaki evlerinde oynarken belirlenemeyen nedenle odasının camından düşerek hayatını kaybeden Halil Erdem Başkan (5) toprağa verildi.
Olay, dün saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Aşçılık yapan Mehmet ve ev hanımı Sebahat Başkan çiftinin iki çocuğundan biri olan Halil Erdem, odasında oynadığı sırada belirlenemeyen bir nedenle açık olan pencereden düştü. Beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Odaya girdiğinde çocuğunu bulamayan anne, pencereden baktığında yerde çocuğunu kanlar içerisinde gördü. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil Erdem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Halil Erdem için, sabah saatlerinde Karatay ilçesinde bulunan Aliyenler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Küçük Halil Erdem, çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından mezarlıkta kılınan cenraze namazının ardından toprağa verildi. Acılı baba Mehmet Başkan ise taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

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