5'inci katta mahsur kalan engelli çocuk kurtarıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, 6 katlı apartmanın 5'inci kattaki balkonun demir korkuluklarında mahsur kalan 5 yaşındaki Suriyeli engelli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Eski polis lojmanlarının 5'inci katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan, Suriye uyruklu ve engelli olduğu belirtilen ismi öğrenilemeyen çocuk, demir korkuluklardan sarkarken mahsur kaldı. Demir korkuluklara tutunarak düşme tehlikesiyle karşı karşıya gelen çocuğu görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, binaya uzatılan itfaiye aracının merdiveni yardımıyla çocuğu kurtarıp indirdi. Çok korktuğu gözlenen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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