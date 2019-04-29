5'inci kat balkonundan düşen minik Fatma öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen Fatma Sultan Dalkıran (3) yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Cikcilli Mahallesi'ndeki Gazipaşa dolmuş durağı arkasındaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonuna çıkan Fatma Sultan Dalkıran, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Fatma Sultan Dalkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatma Sultan Dalkıran'ın cenazesi defin için memleketi Adana'ya götürüldü.
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen Fatma Sultan Dalkıran (3) yaşamını yitirdi.