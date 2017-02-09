5 ildeki DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen pazar günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Manisa ve Gaziantep'te çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen pazar günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Manisa ve Gaziantep'te çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.