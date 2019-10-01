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5 ilde FETÖ operasyonu: 5 doktora gözaltı
SİVAS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 doktor gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'doktor yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 'sorumlu' olarak faaliyet gösterdikleri...
GÜVENLİK 01.10.2019, 11:15
SİVAS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'doktor yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 'sorumlu' olarak faaliyet gösterdikleri ve 'ByLock' görüşmelerinde adlarının geçtiği ileri sürülen doktorlar için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Adana, Şanlıurfa, Bolu ve Tokat'ta düzenlediği operasyonda T.F., T.E., M.A., İ.A. ve A.B. adlı doktorları gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için Sivas'a getirildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'doktor yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 'sorumlu' olarak faaliyet gösterdikleri ve 'ByLock' görüşmelerinde adlarının geçtiği ileri sürülen doktorlar için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Adana, Şanlıurfa, Bolu ve Tokat'ta düzenlediği operasyonda T.F., T.E., M.A., İ.A. ve A.B. adlı doktorları gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için Sivas'a getirildi.
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