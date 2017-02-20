5 hapis cezası alan sanık, kovalama sonucu yakalandı

AKSARAY'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuksuz yargılama sonucu aldığı 5 yıl hapis cezası onanan 29 yaşındaki İzzet Tan, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuksuz yargılama sonucu 5 yıl hapis cezası onanan İzzet Tan'ı, yakalamak için çalışma başlattı. Tan'ın, adresini belirleyen polis, otomobiliyle gezdiğini saptadı. Ardından Tan'ı takibe başladı. Takip sırasında Tan, polisi fark etmesi üzerine aracıyla 'Dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu Tan, yönetimindeki 40 EC 416 plakalı otomobille merkeze bağlı Akin Köyü Yolu'nda Belediye Asfalt Şantiyesi yakınında önündeki traktöre çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tan, bu kez de aracını terk edip tepelik bölgeye koşarak kaçmaya başladı. Peşinden koşan polis, Tan'ı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Tan, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tan'ın, ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılıp, ardından cezaevine konacağı belirtildi.

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