5 günde 2’nci kez silahlı saldırıya uğradı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, kimliği belirsiz kişilerce 5 gün önce otomobilinde tabancayla ayağından yaralanan Mehmet Ali Doğanlar, bugün taburcu olduğu hastaneden eve gittiği sırada 2’nci kez silahlı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen cumartesi günü Karaköprü semtinden kent merkezine giden Mehmet Ali Doğanlar yönetimindeki 06 BJ 0079 plakalı otomobilin önü kimlikleri belirsiz kişiler tarafından başka bir otomobille kesilerek durduruldu. Otomobillerinden inen şüpheliler, üzerlerinde taşıdıkları tabancayla otomobile peş peşe ateş ederek sürücü Doğanlar'ı yaralayıp kaçtı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Mehmet Ali Doğanlar, öğle saatlerinden taburcu edildi.

İKİNCİ KEZ SALDIRIYA UĞRADI

5 gün hastanede yatan ve bugün taburcu olan Mehmet Ali Doğanlar'a evinin bulunduğu binanın önünde kendisini takip eden ve plakası alınamayan otomobilden inen kişiler tarafından peş peşe ateş açıldı.

Saldırganlar kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Doğanlar, çağrılan ambulansla yeniden taburcu edildiği hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Doğanlar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan Doğanlar'ı yaralayıp kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.



FOTOĞRAFLI