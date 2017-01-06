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5 gram eroine 18 yıl hapis cezası

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de cami bahçesinde uyuşturucu satmak isterken yakalanan ve üzerinden 5 gram eroin çıkan Adnan Öztorun, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay geçen Ekim ayında Arifiye Mahallesi Reşadiye Camii...

5 gram eroine 18 yıl hapis cezası

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de cami bahçesinde uyuşturucu satmak isterken yakalanan ve üzerinden 5 gram eroin çıkan Adnan Öztorun, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay geçen Ekim ayında Arifiye Mahallesi Reşadiye Camii bahçesinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adnan Öztorun'u bir kişiye uyuşturucu madde satmak isterken yakaladı. Üzerinden 5 gram eroin maddesi ele geçirilen Öztorun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlanan Adnan Öztorun, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada, "Ben uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Üzerimde ele geçirilen eroin kendime aittir. Ben uyuşturucu kullanırım. Suçsuzum ve beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Öztorun'u uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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