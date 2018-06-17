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5 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE, () - EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, 'hudut kartalları' olarak bilinen askerler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı...

5 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE, () - EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, 'hudut kartalları' olarak bilinen askerler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı hudut kartalları, Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede 5 şüpheli tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, örgütün okullarında çalışan Esma K., Lokman K., Nurten S. ile ihraç edilen eski akademisyen Haluk S. ve örgütün yayıncılık şirketinde çalışan Taner A. olduğu tespit edildi. Sınırdaki işlemlerinin ardından 5 FETÖ şüphelisi, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. 

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