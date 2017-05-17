5 eski Maliye müfettişine FETÖ gözaltısı

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun ve Ordu'da gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları tespit edilen ve meslekten ihraç edilen 5 maliye müfettişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun ve Ordu'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen eski maliye müfettişleri Mustafa G., Selçuk K., Burak B.'yi Samsun'da, Belgin E. ve İskender B.'yi de Ordu'da yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delilerine el kondu. Başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



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