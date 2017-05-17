Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

5 eski Maliye müfettişine FETÖ gözaltısı

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun ve Ordu'da gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları tespit edilen ve meslekten ihraç edilen 5 maliye müfettişi gözaltına...

5 eski Maliye müfettişine FETÖ gözaltısı

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun ve Ordu'da gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları tespit edilen ve meslekten ihraç edilen 5 maliye müfettişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun ve Ordu'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen eski maliye müfettişleri Mustafa G., Selçuk K., Burak B.'yi Samsun'da, Belgin E. ve İskender B.'yi de Ordu'da yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delilerine el kondu. Başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246