Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

5 ay önce kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları yeniden başladı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan Alzheimer hastası 92 yaşındaki Naciye Uzun için yeniden arama çalışmalarına başlatıldı. Cide ilçesine bağlı Memiş Mahallesi’nde ailesiyle...

5 ay önce kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları yeniden başladı
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan Alzheimer hastası 92 yaşındaki Naciye Uzun için yeniden arama çalışmalarına başlatıldı.
Cide ilçesine bağlı Memiş Mahallesi’nde ailesiyle birlikte oturan Naciye Uzun, 27 Ekim 2017 tarihinde evde kimse yokken dışarı çıktı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine aile, durumu polise bildirdi. Alzheimer hastası yaşlı kadın için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalara rağmen yaşlı kadına ait bir ize rastlanmadı. Bölgedeki kış ve arazi koşulları nedeniyle bir süre durdurulan arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Ormanlık ve kırsal alanda gerçekleştirilen arama çalışmasına, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile birlikte Samsun AFAD bünyesinde bulunan ceset bulma köpeği 'Abrek' katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314