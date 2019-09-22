Son Dakika
48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı
MUĞLA'da, 48 kaçak göçmenin taşındığı 18 kişilik minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaçak göçmenlerin yara almadan kurtulduğu kaza sonrası sürücü, ormana kaçtı. Jandarma, kaçaklardan toplam 100 bin lira topladığı öğrenilen...
GÜVENLİK 22.09.2019, 15:20
MUĞLA'da, 48 kaçak göçmenin taşındığı 18 kişilik minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaçak göçmenlerin yara almadan kurtulduğu kaza sonrası sürücü, ormana kaçtı. Jandarma, kaçaklardan toplam 100 bin lira topladığı öğrenilen sürücüyü arıyor.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı 48 kaçak göçmeni Yunan adalarına geçişlerini sağlamak için Marmaris'e götüren sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 EF 6282 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaçak göçmenlerden toplam 100 bin lira topladığı belirtilen sürücü, kaza sonrası göçmenler ile aracı bırakıp, ormanlığa doğru kaçtı. İhbarla gelen Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan, Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri minibüsten çıkardı. Gölge alanda su ve yiyecek verilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçaklar, daha sonra başka minibüslerle karakola götürüldü. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin, Marmaris ve Datça'dan Yunan adalarına geçmek için İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma, kaçaklardan toplam 100 bin lira topladığı öğrenilen, 18 kişilik minibüse 48 kişiyi bindiren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı 48 kaçak göçmeni Yunan adalarına geçişlerini sağlamak için Marmaris'e götüren sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 EF 6282 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaçak göçmenlerden toplam 100 bin lira topladığı belirtilen sürücü, kaza sonrası göçmenler ile aracı bırakıp, ormanlığa doğru kaçtı. İhbarla gelen Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan, Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri minibüsten çıkardı. Gölge alanda su ve yiyecek verilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçaklar, daha sonra başka minibüslerle karakola götürüldü. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin, Marmaris ve Datça'dan Yunan adalarına geçmek için İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma, kaçaklardan toplam 100 bin lira topladığı öğrenilen, 18 kişilik minibüse 48 kişiyi bindiren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Fatih Karagümrük
|5
|9
|4. Keçiörengücü
|5
|9
|5. Bursaspor
|5
|9
|6. Hatayspor
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|5
|10
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Real Madrid
|4
|8
|6. Athletic Bilbao
|4
|8
|7. Barcelona
|5
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Deportivo Alaves
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Real Valladolid
|5
|5
|15. Celta de Vigo
|5
|5
|16. Valencia
|4
|4
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|4
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0