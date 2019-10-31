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48 gündür kayıp çiftçinin ağaca asılı cesedi bulundu
TOKAT'ın Almus ilçesinde, jandarma ekiplerince 48 gündür kayıp olarak aranan çiftçi Gencer Z.'nin (43), çamaşır ipiyle ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Almus'a bağlı Gölgeli beldesinde oturan, evli ve 1 çocuk babası çiftçi...
GÜVENLİK 30.10.2019, 12:24
TOKAT'ın Almus ilçesinde, jandarma ekiplerince 48 gündür kayıp olarak aranan çiftçi Gencer Z.'nin (43), çamaşır ipiyle ağaca asılı cansız bedeni bulundu.
Almus'a bağlı Gölgeli beldesinde oturan, evli ve 1 çocuk babası çiftçi Gencer Z., 12 Eylül'de, arızalı traktörüne yedek parça almak için motosikletiyle ilçeye gideceğini söyledi. Evden çıkan ve geç olmasına rağmen dönmeyen Gencer Z.'nin ailesi, meraklanıp, çevrede aramaya başladı. Gencer Z.'ye ulaşamayan aile bireyleri, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Günlerce sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Aramalar devam ederken, Gölgeli'ye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Karadoruk mevkisinde mantar toplayan kişi, Gencer Z.'nin kullandığı motosikleti buldu. Köylünün ihbarı üzerine arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri, dün Gencer Z.'nin ağaçta çamaşır ipiyle asılı cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gencer Z.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gencer Z.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Almus'a bağlı Gölgeli beldesinde oturan, evli ve 1 çocuk babası çiftçi Gencer Z., 12 Eylül'de, arızalı traktörüne yedek parça almak için motosikletiyle ilçeye gideceğini söyledi. Evden çıkan ve geç olmasına rağmen dönmeyen Gencer Z.'nin ailesi, meraklanıp, çevrede aramaya başladı. Gencer Z.'ye ulaşamayan aile bireyleri, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Günlerce sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Aramalar devam ederken, Gölgeli'ye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Karadoruk mevkisinde mantar toplayan kişi, Gencer Z.'nin kullandığı motosikleti buldu. Köylünün ihbarı üzerine arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri, dün Gencer Z.'nin ağaçta çamaşır ipiyle asılı cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gencer Z.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gencer Z.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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