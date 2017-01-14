46 gündür aranan Murat Ünal'ın cesedi bulundu

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde geçen yıl kasım ayında kaybolan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın dağlık alanda cesedi bulundu. Ailesi 46 gündür aranan Ünal'ın tanınmayacak haldeki cesedini teşhis etmekte güçlük çekti. Yapılan DNA testi sonucu cesedin Ünal'a ait olduğu belirlendi.

Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı H.V. adlı arkadaşıyla evden çıkan Murat Ünal'dan haber alınamadı. Ailesi Murat Ünal'ın bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin arama çalışmasından sonuç elde edilemezken dün Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden jandarma ekipleri tanınmayacak haldeki cesedi incelemeye aldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset savcının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Cesedin kayıp Murat Ünal'a ait olabileceği ihtimali üzerine ailesine haber verildi. Hastaneye gelen yakınları cesedin Murat Ünal'a benzediğini ancak emin olamadıklarını söyledi. Bunun üzerine ceset DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonucu cesedin Murat Ünal'a ait olduğu kesinleşti.

Murat Ünal'ın cenazesi bugün ikindi vakti Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

