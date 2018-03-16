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4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanığına ilk duruşmada 51 yıl hapis (2)

MAĞDUR AVUKATI ŞİMŞEK: İTİRAZ EDECEĞİZ Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasından çıkan ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek, sanığın daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi....

4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanığına ilk duruşmada 51 yıl hapis (2)

MAĞDUR AVUKATI ŞİMŞEK: İTİRAZ EDECEĞİZ
Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasından çıkan ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek, sanığın daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi. Mahkemenin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu sanığı dinlediğini kaydeden avukat Şimşek, şunları söyledi: 
"Bu olay, bizi kamuda çok derinden yaraladı. Mahkeme, toplamda 51 yıla hükmetti. Bizce daha ağır bir ceza olması gerekiyordu. Öngörmüş olduğumuz birtakım ağırlaştırıcı nedenler vardı. Bununla ilgili gerekli yasal yolları tüketeceğiz. Gerekli itirazlarda bulunacağız. Burada hiçbir ceza böyle bir mağduriyeti hiçbir şekilde telafi edemez. Dilerim, biz de toplum olarak ailenin ve çocuğun bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması için elimizden geleni yaparız."

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