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43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyede gazetecilere çantasını fırlattı
SAMSUN'da, 43 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Filiz Özgürcan, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Özgürcan, kendisini görüntüleyen gazetecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi. İl...
GÜVENLİK 23.09.2019, 13:48
SAMSUN'da, 43 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Filiz Özgürcan, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Özgürcan, kendisini görüntüleyen gazetecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, il genelinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, bu kişileri takibe aldı. 'Basit yaralama', 'hakaret' gibi suçlardan 5 kaydı bulunan firari Filiz Özgürcan, Canik'te, polis ekiplerince yapılan baskınla gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 43 ay hapis cezası bulunan Özgürcan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen Özgürcan, kendisini görüntüleyen gazetecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi. Adliyede işlemleri tamamlanan Filiz Özgürcan, cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, il genelinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, bu kişileri takibe aldı. 'Basit yaralama', 'hakaret' gibi suçlardan 5 kaydı bulunan firari Filiz Özgürcan, Canik'te, polis ekiplerince yapılan baskınla gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 43 ay hapis cezası bulunan Özgürcan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen Özgürcan, kendisini görüntüleyen gazetecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi. Adliyede işlemleri tamamlanan Filiz Özgürcan, cezaevine konuldu.
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