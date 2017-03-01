425 gram bonzai ile yakalandılar

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu 425 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ile yakalanan 40 yaşındaki Hakan Çavuş ile 23 yaşındaki Ramazan Çetinkaya, tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Hakan Çavuş ile Ramazan Çetinkaya'nın İstanbul'dan bonzai getirip Samsun'da satacaklarını belirledi. Yapılan çalışma ardından dün akşam bir otobüs firmasıyla İstanbul'dan Samsun otogarına gelen 2 şüpheli sivil ekipler tarafından yakalandı. Çantalarında 425 gram bonzai ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılık ifadeleri ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI