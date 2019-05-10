42 koyun için öldürülen kadının katil zanlısı, keşif yapmış (3)

CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN BİR GRUP ZANLININ EVİNİ TAŞLADI

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde arazide av tüfeğiyle vurulup koyunları çalınan 3'ü kız 4 çocuk annesi Gülşen Gündüz'ün (60) cenaze töreni sonrası 200 kişilik kalabalık grup, cinayet zanlısı Yılmaz K.’nın ilçe merkezinde bulunan evinin önüne gelerek slogan atmaya başladı. Slogan atan öfkeli gruptan bazı kişiler Yılmaz K.'nın Akıncılar Mahallesi’ndeki evini taşladı. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunanları koruma altına alınan ekipler, öfkeli grubu bölgeden uzaklaştırdı. Grubun dağılmaması üzerine Uşak’tan ilçeye takviye olarak çok sayıda polis sevk edildi.

Grup daha sonra Sivaslı Kaymakamı Mustafa Gözlet’in konuşmasının ardından evlerine dağıldı. Polis, olası bir müdahaleye karşı zanlının evininin çevresinde aldığı önlemlerini sürdürürken, ilçe merkezinde de güvenlik üst seviyeyE çıkartıldı.

Feyzi DAVULCU / UŞAK,() -