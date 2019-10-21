Son Dakika
400 bin liralık hırsızlığın kar maskeli şüphelisi yakalandı
ANTALYA'da, 2 ayrı ilçede gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarında, 4 çelik kasadan yaklaşık 400 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheliden biri olan A.T. (48), yakalandı. A.T. ile halen aranan suç ortağının, hırsızlık...
GÜVENLİK 21.10.2019, 14:32
ANTALYA'da, 2 ayrı ilçede gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarında, 4 çelik kasadan yaklaşık 400 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheliden biri olan A.T. (48), yakalandı. A.T. ile halen aranan suç ortağının, hırsızlık anlarında kar maskesi taktıkları belirlendi.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, Antalya'nın merkez ilçeleri Kepez ve Aksu'da meydana geldi. İki ilçede yaşanan hırsızlık olaylarında, 4 çelik kasadan yaklaşık 400 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalınması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yaşanan bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerden, iki şüpheliden birinin A.T. olduğu belirlendi. Kaldığı yer belirlenen A.T., polis operasyonuyla gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.T., adliyeye sevk edildi. A.T. ile aranan suç ortağının, hırsızlık olaylarında kar maskesi taktıkları kaydedildi.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, Antalya'nın merkez ilçeleri Kepez ve Aksu'da meydana geldi. İki ilçede yaşanan hırsızlık olaylarında, 4 çelik kasadan yaklaşık 400 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalınması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yaşanan bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerden, iki şüpheliden birinin A.T. olduğu belirlendi. Kaldığı yer belirlenen A.T., polis operasyonuyla gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.T., adliyeye sevk edildi. A.T. ile aranan suç ortağının, hırsızlık olaylarında kar maskesi taktıkları kaydedildi.
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2