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400 bin liralık dolandırıcılığın şüphelisi bankacı, sahte kimlikle yakalandı

BURSA'da çalıştığı bankayı 400 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 5 yıldır aranan Ramazan T., (33) narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalandı. Üzerinden çıkan sahte kimliğin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan araması olan...

400 bin liralık dolandırıcılığın şüphelisi bankacı, sahte kimlikle yakalandı
BURSA'da çalıştığı bankayı 400 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 5 yıldır aranan Ramazan T., (33) narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalandı. Üzerinden çıkan sahte kimliğin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan araması olan bir şüpheliye ait olduğu anlaşılınca gözaltına alınan Ramazan T., tutuklanarak cezaevine kondu.
Bursa'da 2013 yılında bir bankanın Güney Marmara Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Ramazan T., iddiaya göre, çok sayıda işlemle birkaç ay içerisinde bankayı 400 bin lira dolandırdı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte işten atılan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Ramazan T. ile ilgili 13 farklı dosyadan dava açıldı. Açılan davalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan Ramazan T., çıkardığı sahte kimlikle herhangi bir sabıka ya da parmak izi kaydı olmadığı için yaklaşık 5 yıl boyunca izini kaybettirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce yaptığı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi ile birlikte Ramazan T.'yi sahte kimliğin gerçek sahibinin uyuştucu madde ticareti yapmak suçundan aranan kişiye ait olduğu anlaşıldı. Adliyeye çıkartılan Ramazan T.  ve diğer 13 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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