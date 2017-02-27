Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

400 bin lira değerindeki 30 ineği dolandırıcıya kaptırdılar

Mehmet OKUR/ SİLİFKE(Mersin),() - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde besicilik yapan Hüseyin Sayım, 400 bin TL değerindeki 30 ineğini dolandırıcılara kaptırdı. Besici Hüseyin Sayım, 2 yıl önce tanıştığı Hurşit U., Hasan B., Muhammet...

400 bin lira değerindeki 30 ineği dolandırıcıya kaptırdılar

Mehmet OKUR/ SİLİFKE(Mersin),() - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde besicilik yapan Hüseyin Sayım, 400 bin TL değerindeki 30 ineğini dolandırıcılara kaptırdı.
Besici Hüseyin Sayım, 2 yıl önce tanıştığı Hurşit U., Hasan B., Muhammet Ö. ve Mehmet C.'nin Aksaray'da kooperatiflerinin olduğunu ve çok hayvana ihtiyaç duyduklarını belirterek önce kendisinin, daha sonra komşularının ineklerini aldığını ve para ödemediklerini iddia etti. Şüpheliler hakkında şikayetçi olan Hüseyin Sayım, bu kişilere 400 bin TL değerinde 30 büyükbaş hayvanı kaptırdığını söyledi. Sayım şöyle dedi:
"Kendilerini Aksaray'da bir kooperatifin sahipleri olarak tanıtan kişiler yaklaşık 2 yıl önce gelerek hayvanlarımızı görmek istedi. Biz de fiyatta anlaştık. Önce 15 inek verdik, sonra 15 inek daha verdik. 6 bin TL peşinat, kalan kısmına da çek ve senet verdiler. Verdikleri çek karşılıksız çıktı. Kendilerini aradık ama ulaşamadık ve dolandırıldığımızı anlayınca suç duyurusunda bulunduk."
'50 BİN TL GETİRİN BAŞKASINI DOLANDIRALIM' TEKLİFİ
Şebekenin Hatay'da da dolandırıcılık yaptığı ileri süren Sayım, "Biz kendileri ile telefonda görüşüyoruz. 'Cebinize 50 bin TL koyun gelin. Biz başkasını dolandırıp size hayvanları verelim' diyorlar. Biz de kabul etmedik. 400 bin TL zararımız var. Aile olarak çok zor durumda kaldık. Babam kalp krizi geçirdi. Devletimizden ve yetkililerden bu konuda bize yardım etmelerini bekliyoruz. Bu insanlar bizi dolandırdı, başkalarını dolandırmasınlar" dedi.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.