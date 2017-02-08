40 yıllık işyeri yıkılan esnaftan belediyeye tepki

BOLU'da, yol genişletme ve meydan düzenlemesi projesi kapsamına alınan alanda bulunan 2 işyeri ve 2 ahşap evin yıkımına başlandı. İşyeri sahibi 45 yaşındaki Erim Ercan, babasından kalan 40 yıllık bakkal dükkanının yıkılmasına tepki gösterdi.Bolu Belediyesi, Aktaş Mahallesi Köroğlu Sokak'taki alanı, yol ve meydan düzenlemesi projesi için, İmar Kanunu'nun, 'Arsa ve Arazi Düzenlemesi' başlıklı 18'inci madde kapsamına aldı. Söz konusu alanda bulunan 2 işyeri ve 2 ahşap ev için yıkım kararı verildi. Belediye ekipleri, daha önce mühürlenen işyerleri ile evleri yıkmak için bu sabah çalışma başlattı. Çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemi aldığı alanda önce evler yıkıldı. Yıkıma karşı çıkan bakkal dükkanı sahibi Erim Ercan, işyerindeki eşyalarını toplamak için zaman isteyerek kepenkleri açmadı. Bunun üzerine kepenklerin kilitleri oksijen kaynağı ile kesildi. Erim Ercan, içerideki eşyalarını kamyonete yükledi.Erim Ercan, babasından kalan 40 yıllık işyerinin yıkılmasına tepki gösterdi. Erim Ercan, belediyenin aynı mahallede arka tarafta kendisine teklif ettiği hissenin kendi taşınmazına eşdeğer olmadığını ileri sürerek, şöyle konuştu:"Encümen kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması için Sakarya 2'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtım. Mahkeme kararda hukuka aykırılık görmedi. Ben de Danıştay'a başvurdum. Danıştay süreci devam ederken ruhsatlarım iptal edildi, işyerim mühürlendi. Ben, 18'inci madde kapsamına sokulan dükkanıma eş değer bir yer gösterilmesini istedim. Bana hakkım olan eşdeğer yer verilmedi. Arka taraflarından küçük bir yer verildi. Benim dükkanım ön cephede. Beni iş yapamaz hale getirdiler. 3 çocuğumla ortada kaldım."



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