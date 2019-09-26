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40 yıllık eşini uyurken öldürdü
NEVŞEHİR'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Taşkıran (63), 40 yıllık eşi Melahat Taşkıran'ı (59) uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Göre beldesi Afet Evleri Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 26.09.2019, 11:00
NEVŞEHİR'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Taşkıran (63), 40 yıllık eşi Melahat Taşkıran'ı (59) uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Göre beldesi Afet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen işçi emeklisi Mustafa Taşkıran, yanında uyuyan eşi Melahat Taşkıran'ı karnından ve göğsünden bıçakladı. Gelen sesler üzerine anne ve babasının yatak odasına giren çiftin tek çocuğu Ayhan Taşkıran (30), annesini kanlar içinde buldu.
Ayhan Taşkıran'ın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri, Melahat Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Mustafa Taşkıran jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Göre beldesi Afet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen işçi emeklisi Mustafa Taşkıran, yanında uyuyan eşi Melahat Taşkıran'ı karnından ve göğsünden bıçakladı. Gelen sesler üzerine anne ve babasının yatak odasına giren çiftin tek çocuğu Ayhan Taşkıran (30), annesini kanlar içinde buldu.
Ayhan Taşkıran'ın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri, Melahat Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Mustafa Taşkıran jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
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