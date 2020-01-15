40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı

BALIKESİR'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan’ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına başlandı. Haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan Nihat Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, gasp ve yağma olaylarının konunun medyaya yansıması nedeniyle gündeme geldiğini savundu.

Geçen yıl 24 Eylül günü bir parkta, arkadaşlarıyla birlikte oturan üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı, yanlarına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, ‘Buranın abisi biziz’ diyerek, dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran ikili, cep telefonu ile cüzdanını gasbettikleri Dayan’ı su kanalına atmak isterken, ihbarla gelen polisi görüp, kaçtı. Atakan Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaşınca, taraflar arasında çıkan tartışmaya polisler müdahale etti. Polise mukavemet gösteren ikili, daha sonra tehditler savurarak hastaneden ayrıldı. Dayan'ın yakınları ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yayınladı.

Kamuoyunun tepkisini çeken görüntülerin yayınlanmasından bir gün sonra gözaltına alınan Yıldız ve Baştürk, 'gasp', 'adam yaralama' ve 'polise mukavemet' suçlarından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

‘Polise mukavemet’ suçundan yargılandıkları davadan beraat eden ikili hakkında, Atakan Dayan'a yönelik işlediği 'gasp' ve 'yağma' suçları nedeniyle 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Nihat Yıldız ve Burak Baştürk ile müşteki Atakan Dayan ve taraf avukatları katıldı.

MEDYAYI SUÇLADI

Suçlamalarını kabul etmeyen sanıklardan Nihat Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, konunun medyaya taşınması nedeniyle gasp ve yağma olaylarının gündeme geldiğini ileri sürdü. Yıldız, "Böyle bir şey söz konusu değil, bakmakla yükümlü olduğum bir annem var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin paraya ihtiyaçlarının olmaması nedeniyle söz konusu suçu gerçekleştirmediklerini savundu.

Sanıkların kendisini darbederek, cüzdanı ile telefonunu zorla aldıklarını anlatan üniversiteli Dayan ise olay anında Yıldız ve Baştürk’ün belinde tabanca olduğunu da ileri sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



