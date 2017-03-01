40 bin liralık hırsızlığa 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de, Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin (UEPSAŞ) kasasından 40 bin lira çaldıkları ileri sürülen iki kişi yakalandı.

Çanakkale'de geçen 16 Şubat'ta, Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kasasından 40 bin TL çalındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olayının ardından işyeri ile çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve MOBESE görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı M.Y.Y. ve M.C.B.'nin yaptığı tespit edildi. Dün polis M.Y.Y.'yi Çanakkale'de, suç ortağı M.C.B.'yi ise İstanbul'da yakalayıp, gözaltına aldı. M.C.B. Çanakkale'ye getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin arodından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.



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