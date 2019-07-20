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4 yıldır beslediği kedisini tüfekle vurulmuş halde ölü buldu

BURSA'nın İznik ilçesinde, postacı İbrahim Acar, kedisi 'Fiko'yu bahçesinde, tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Acar şikayetçi olurken, 'Fiko'yu kimin öldürdüğünü bulmak için olayın takipçisi olacağını söyledi.  ​Olay,...

4 yıldır beslediği kedisini tüfekle vurulmuş halde ölü buldu
BURSA'nın İznik ilçesinde, postacı İbrahim Acar, kedisi 'Fiko'yu bahçesinde, tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Acar şikayetçi olurken, 'Fiko'yu kimin öldürdüğünü bulmak için olayın takipçisi olacağını söyledi. 
​Olay, sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Roma Sokak'ta meydana geldi. Postacı, İbrahim Acar, eve geldiğinde 4 yıldır baktığı kedisi 'Fiko'yu bahçede hareketsiz halde yatarken buldu. Acar, 'Fiko'nun yanına gittiğinde vücudundaki saçma izlerini fark etti. Kedisinin tüfekle vurulduğunu anlayan Acar, İznik Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.  
Gözyaşları içinde olayı anlatan İbrahim Acar, "Benim 4 yıldır baktığım kedim, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurulmuş. Tam kalbine isabet etmiş. Kalp masajı yaptım ama canlanmadı. Emniyete gittim suç duyurusunda bulundum. Hayvanseverler derneğine de başvurdum. Kedim öldü, ne yapacağım bilmiyorum. Şikayetçiyim" dedi. 
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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