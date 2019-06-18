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4 yıl sonra şehit olduğu ortaya çıkan uzman çavuş için tören

ŞIRNAK'ta açık öğretim sınavına katılmak için görev yaptığı karakoldan kent merkezine gittikten sonra haber alınamayıp, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı değerlendirilen ve 4 yıl sonra dağlık alanda ölü bulunan şehit Jandarma...

4 yıl sonra şehit olduğu ortaya çıkan uzman çavuş için tören
ŞIRNAK'ta açık öğretim sınavına katılmak için görev yaptığı karakoldan kent merkezine gittikten sonra haber alınamayıp, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı değerlendirilen ve 4 yıl sonra dağlık alanda ölü bulunan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın (28) cenazesi, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Gaziantep'e uğurlandı.
Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyündeki jandarma karakolunda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat, 12 Aralık 2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gittikten sonra dönmedi. PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı değerlendirilen Polat'ın cansız bedeni, 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan babası Rıdvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla cenazenin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu belirlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanvekili İhsan Gören, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Tören mangası tarafından naaşı musalla taşına konulan Polat ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan Polat'ın cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere askeri helikopterle Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

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