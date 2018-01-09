4 yıl 2 aylık uyuşturucu ticareti cezası kesinleşince tutuklandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında uyuşturucu satıcılığı yapmak ve temin etmek suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan İ.İ.N. tutuklandı.

Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapmak ve temin etmek suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.İ.N., Mevlana Mahallesi'nde Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından da tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne konuldu.