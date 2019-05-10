4 yaşındaki Rus çocuk otel odasında ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Rus ailenin kız çocukları Rouz Gulieva (4), otel odasında ölü bulundu.
Alanya'ya tatile gelen Rus aile, ilçede bir otele yerleşti. Ailenin minik kızı Rouz Gulieva, bu sabah erken saatlerde otel odasında ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine polis olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeden sonra küçük kızın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Rouz Gulieva'nın ölüm nedeni, otopsiden sonra belirlenecek.
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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Rus ailenin kız çocukları Rouz Gulieva (4), otel odasında ölü bulundu.