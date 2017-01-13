Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
FLASH.. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin
Son dakika... Erdoğan'dan erken seçim sinyali
Erdoğan'dan erken seçim sinyali
PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
Suriye sınırına beton duvar

4 yaşındaki oğlu ağlayınca genç kadının cesedi bulundu

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Özlem Şahin, 4 yaşındaki oğlunun ağlama sesini duyan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Kalp krizinden ölen Özlem...

4 yaşındaki oğlu ağlayınca genç kadının cesedi bulundu

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Özlem Şahin, 4 yaşındaki oğlunun ağlama sesini duyan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Kalp krizinden ölen Özlem Şahin'in eşi Halil Şahin acı haberi çalıştığı Horsunlu Huzurevi'nde görevdeyken aldı.
Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan ve bugün gece vardiyasına gidecek olan 25 yaşındaki Özlem Şahin'in, Horsunlu Mahallesi Akdeniz Sokak'taki evinden bugün saat 13.00 sıralarında, uzun süre oğlu K.Ş.'nin ağlama sesi gelmesi üzerine merak eden komşuları kapıyı çaldı. Ancak, kapıyı açan olmazken, çocuğun ağlamaya devam etmesi üzerine komşular, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Özlem Şahin'i yerde hareketsiz şekilde bulup, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, genç kadının kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şahin'in 4 yaşındaki oğlu K.Ş. ise Horsunlu Huzurevi'nde çalıştığı öğrenilen babası Halil Şahin'e teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55