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4 yaşındaki Murat, otomobilde havasızlıktan öldü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da 4 yaşındaki Murat Birinci, oyun oynamak için bindiği otomobilde havasızlıktan boğularak yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. Murat Birinci, ailesinden habersiz, evlerinin...

4 yaşındaki Murat, otomobilde havasızlıktan öldü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da 4 yaşındaki Murat Birinci, oyun oynamak için bindiği otomobilde havasızlıktan boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. Murat Birinci, ailesinden habersiz, evlerinin önünde park halindeki 63 PA 750 plakalı otomobile bindi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği kentte, Birinci güneşin altındaki otomobilde aşırı su kaybı ve havasızlıktan bayıldı. Oğulları Murat'ın uzun süre ortalarda görünmediğini fark eden aile, küçük çocuğu otomobilde hareketsiz bulundu. Aile bireyleri, otomobilin camını kırıp, dışarı çıkardıkları Murat Birinci'yi hastaneye kaldırdı. Ancak Murat Birinci, acil serviste yapılan müdahaleye karşın kurtarılmadı.
Murat Birinci'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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