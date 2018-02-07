Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

4 yaşındaki kızını serum hortumuyla boğmuş (2)

KENDİSİ DE YETİŞTİRME YURDUNDA BÜYÜMÜŞ Adıyaman'da, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelenip serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızı 4 yaşındaki Zekiye S.'nin beyin ölümüne yol açan annesi 26 yaşındaki Zeynep A.'nın...

4 yaşındaki kızını serum hortumuyla boğmuş (2)

KENDİSİ DE YETİŞTİRME YURDUNDA BÜYÜMÜŞ
Adıyaman'da, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelenip serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızı 4 yaşındaki Zekiye S.'nin beyin ölümüne yol açan annesi 26 yaşındaki Zeynep A.'nın da anne ve babasının ayrılmasının ardından yerleştirildiği yetiştirme yurdunda büyüdüğü ortaya çıktı. 13 kardeşi olan Zeynep A.'nın, H.S. ile evlendikten sonra 15 kez aile içi şiddetten dolayı kocasından şikayetçi olduğu ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl eşinden boşandığı belirlendi. Eşinden ayrıldıktan sonra 3 kez tayin istediği ve bir buçuk ay sonra Adıyaman Adliyesine atandığı belirlenen Zeynep A.'nın bir arkadaşı aracılığıyla 48 yaşındaki Nihat Ç, ile tanışıp aşk yaşamaya başladığı kaydedildi.
ÖNCE ELLERİYLE BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ
Zeynep A.'nın savcılıkta verdiği ifadede ise sevgilisi Nihat Ç.'nin sigara içmek için hastane odasından dışarıya çıktığı sırada kızı Zekiye S.'nin ağladığını ve susturamadığını söylediği belirtildi. Boşandığı H.S.'nin aklına gelmesiyle önce elleriyle ardından serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızının nefes alamadığını fark edince doktorlardan yardım istediğini anlatan Zeynep A.'nın ifadesinde pişman olduğunu da söylediği kaydedildi.
KAN ÖRNEĞİ ALINDI
Soruşturma kapsamında tutuklanan Zeynep A. ile sevgilisi Nihat Ç.'nin evlerinde polis tarafından arama yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Zekiye S.'nin de vücudundan olası zehirlenme olup olmadığı için vücudundan kan örneği alındığı ve test yapılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314