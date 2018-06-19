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4 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla oynarken kendisini yaraladı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde S.D.D. (4) adlı kız çocuğu, babasına ait tabancayla oynarken, silahın ateş olması sonucu başından yaralandı. Küçük kız, hastanede tedaviye alındı. Olay, Çarşamba ilçesi Yamanlı Mahallesi'nde meydana...

4 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla oynarken kendisini yaraladı
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde S.D.D. (4) adlı kız çocuğu, babasına ait tabancayla oynarken, silahın ateş olması sonucu başından yaralandı. Küçük kız, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Çarşamba ilçesi Yamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.D.D., evde babasının tabancasıyla oynarken tetiğe dokundu. Tabancanın ateş almasıyla küçük kız başından yaralandı. Ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

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