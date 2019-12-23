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4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolda yürüyen Nevzat Köse'nin (30) uğradığı silahlı saldırıda yanındaki kızı Berra da (4) yaralandı. Vücuduna 100 saçma isabet eden Berra ile babasına saldıran ve olayı trafik tartışması nedeniyle gerçekleştirdiklerini...

GÜVENLİK 23.12.2019, 11:49
4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti
MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolda yürüyen Nevzat Köse'nin (30) uğradığı silahlı saldırıda yanındaki kızı Berra da (4) yaralandı. Vücuduna 100 saçma isabet eden Berra ile babasına saldıran ve olayı trafik tartışması nedeniyle gerçekleştirdiklerini ileri süren Ünal Murat Ç. (23) ile Ahmet Duran K. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 29 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi'nde evrak kayıt personeli olarak çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve doğru yürürken, yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki yüzü maskeli iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat Köse ve kızı hastaneye kaldırıldı. Başından ve sırtından yaralanan Berra ile sırtından ve dizinden yaralanan Nevzat Köse, ameliyat edildi.
TUTUKLANDILAR
Olayın ardından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Bir petrol istasyonundan yakıt aldığı saptanan şüphelilerin Ünal Murat Ç. ile Ahmet Duran K. olduğu tespit edildi. Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Nevzat Köse ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, olayın ardından motosikleti de sulama kanalına attıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklandı.
KÜÇÜK BEDENİNE 100 SAÇMA İSABET ETTİ
Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı. Halen vücudunda saçma olan kızının psikolojik olarak sorunlar yaşadığını kaydeden baba Nevzat Köse, "Çocuğumu kreşten aldım, marketten ekmek aldıktan sonra annesinin çalıştığı iş yerine gitmek istedik. Arkamdan bir ses duydum, kamyon lastiği patladı sandım. Etrafta kamyon ararken, arabamın lastiklerine de baktım, o sıra bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Tabi onun sırtına gelmiş fark edemedik. Bacağımda iki adım attıktan sonra elimi attım kan gördüm. Çocuğum bir şey söylemedi. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken, sonra fark ettim çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Hiçbir şekilde bu saldırganları tanımıyorum, trafik kavgam da olmadı" dedi. 
'TOPLUMDA GEZMESİNLER'
Anne Arzu Köse (32) ise küçük Berra'yı kucağına aldığında vücudundaki kanı görünce çok kötü hissettiğini kaydederken, "Ben ayakta duramıyordum zaten, ben de ambulansa uzandım, çocuğumu öyle görünce çok kötü oldum. Saçma yarası aklımıza bile gelmedi. Bu tür kişilerin, kötü adamların toplumda gezmesini istemiyorum" dedi. 
Aile küçük kızlarının vücudundan çıkarılan bir miktar saçmayı ise evlerinde tutuyor.

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