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4'üncü kattan düşen Zeynep'i çamaşır ipleri kurtardı

KIRIKKALE'de apartmanın 4 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen Zeynep Beyza Berkitay'ı (4) çamaşır ipleri kurtardı. Alt katlardaki balkonların çamaşır iplerine takılarak hızı azalan Zeynep, zemine düşerek hafif yaralandı. Olay,...

4'üncü kattan düşen Zeynep'i çamaşır ipleri kurtardı
KIRIKKALE'de apartmanın 4 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen Zeynep Beyza Berkitay'ı (4) çamaşır ipleri kurtardı. Alt katlardaki balkonların çamaşır iplerine takılarak hızı azalan Zeynep, zemine düşerek hafif yaralandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi'nde Berkitay Ailesi'nin oturduğu 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan Zeynep Beyza Berkitay, balkon korkuluklarının üzerine çıkınca dengesini yitirerek düştü. Küçük Zeynep düşerken alt kattaki balkonların dışına doğru bağlanmış çamaşır iplerine takıldı. Çamaşır iplerine takılarak hızı azalan Zeynep, zemine düştü. Çevredekiler hemen küçük kızın yardımına koşarken, 112 Acil'e de haber verildi.
Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Beyza Berkitay'ın olayı mucize eseri hafif yaralı atlattığı belirlendi. Tedaviye alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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