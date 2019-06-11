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4'üncü kattan düşen minik Yusuf, kurtarılamadı

ERZURUM'da dün, oturduklarırı 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Yusuf Işık (2), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Nisanur Evler A Blok'ta meydana geldi. Zehra...

4'üncü kattan düşen minik Yusuf, kurtarılamadı
ERZURUM'da dün, oturduklarırı 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Yusuf Işık (2), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Nisanur Evler A Blok'ta meydana geldi. Zehra Işık, 4'üncü kattaki evlerinde oğlu Yusuf’u odasında uyuttuktan sonra ev işi yapmaya başladı. Bir süre sonra uyanan küçük Yusuf, çıktığı evlerinin balkonundan düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Işık'ı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Yoğun bakıma alınan, akciğer ve karaciğerinde zedelenme olduğu belirlenen Yusuf Işık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yusuf Işık'ın cenazesi, Aziziye ilçesine bağlı Dereboğazı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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