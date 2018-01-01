4'üncü kattan düşen lise öğrencisi öldü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4'üncü kattan düşen lise öğrencisi 17 yaşındaki Yağız Küçük, kaldırılığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, sabah saatlerinde Basın Sitesi Mahallesi 174 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yılbaşını kutlayan Yağız Küçük fenalaşınca, hava almak için 4'üncü kattaki dairenin penceresini açtı. Dengesini kaybeden Küçük, boşluğa düştü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Küçük'ü ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.