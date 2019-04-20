Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

4'üncü kattan düşen genç kızın başında ağlayan sevgilisi müebbetle yargılanacak

BURSA'da, Fatma Konu'nun (22) 4'üncü kattaki evin penceresinden düşüp, yaralanması olayıyla ilgili tutuklanan erkek arkadaşı İbrahim Yıldırım (30) hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava...

4'üncü kattan düşen genç kızın başında ağlayan sevgilisi müebbetle yargılanacak
BURSA'da, Fatma Konu'nun (22) 4'üncü kattaki evin penceresinden düşüp, yaralanması olayıyla ilgili tutuklanan erkek arkadaşı İbrahim Yıldırım (30) hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Fatma Konu'nun "Pencerenin koluna elimi uzattığım sırada iki el sert bir şekilde aşağıya doğru beni itti" sözlerine yer verildi. İbrahim Yıldırım olayın ardından genç kızın başında ''Sen ne yaptın, ölme'' diye gözyaşı dökmüştü.
Olay, 2 Mart tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Konu ile erkek arkadaşı İbrahim Yıldırım arasında iddiaya göre evde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fatma Konu, apartmanın 4'üncü katındaki evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan Fatma Konu, ağır yaralandı. Koşarak merdivenlerden inen İbrahim Yıldırım, Fatma Konu’nun yanına gitti, başında ''Sen ne yaptın, ölme'' diyerek ağlayıp, çevredekilerden yardım istedi. Ağır yaralanan Fatma Konu, çağrılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan İbrahim Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Fatma Konu ise gördüğü tedavi sonucu sağlığına kavuştu.
'PENCEREYİ KAPATIRKEN İKİ ELİYLE SERT BİR ŞEKİLDE İTTİ'
Bursa Cumhuriyet Savcısı Necmettin Saygın’ın hazırladığı iddianamede, tutuklu İbrahim Yıldırım hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, Fatma Konu'nun, "Olay gecesi gazinoya gidip alkol aldım. Eve döndüğümde erkek arkadaşım evdeydi. Yatak odama geçip, üzerimi değiştirirken daha önce evin havalanması için açık bıraktığım pencereye doğru gittim. Tam pencerenin koluna elimi uzattığın esnada, iki elin sert bir şekilde aşağıya doğru beni ittiğini hissettim. İkimizden başka evde kimse yoktu. Daha önceki tartışmalarımıza ilişkin sanığın telefonumda tehdit mesajları var. İbrahim Yıldırım’dan şikayetçiyim” ifadesine yer verildi. Ayrıca iddianamede İbrahim Yıldırım’ın da Fatma Konu ile 4,5 yıldır arkadaş olduklarını, alkol aldığından dolayı tartışmalarının bulunduğunu, olay anında yatak odasına gittiğini, ardından kendisinin de odaya girmesiyle müştekinin ellerini havada gördüğünü, şoka girdiğini, merdivenlerden inerek yardım ettiğini ve 112 Acil'i aradığını belirttiğine yer verildi.
Yıldırım, önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328