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4'üncü kattan düşen 10 yaşındaki Umut yaralandı

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da 10 yaşındaki Umut Sümbül, 4'üncü kattaki evlerinin balkon demirinde asılı olan bisikletini almak isterken dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında Karamanlı Mahallesi, Esen...

4'üncü kattan düşen 10 yaşındaki Umut yaralandı

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da 10 yaşındaki Umut Sümbül, 4'üncü kattaki evlerinin balkon demirinde asılı olan bisikletini almak isterken dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Karamanlı Mahallesi, Esen Sokak'taki Ufuk Apartmanı'nda meydana geldi. Annesi Gülsen Başaran'ın evde olduğu sırada balkona çıkan Umut Sümbül, iddiaya göre balkon demirlerinde asılı olan bisikletini almak isterken dengesini kaybetti. Alt katın balkonundaki çamışır ipi demirine de çarpan çocuk, toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi yaralı çocuğa müdahale etti. Umut Sümbül, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çocuğun annesi Gülsen Başaran'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Umut Sümbül'ün, Gülsen Başaran'ın ilk eşinden olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaparak balkon ve pencerelerden parmak izi örneği aldı.

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