4'üncü kattan atlayan üniversiteli hastanede öldü

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() - KARABÜK'te, dün 4'üncü kattaki evinin balkon penceresinden atlayarak ağır yaralanan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hasan Basri, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Dün öğle saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi 1035 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda Karabük Üniversitesi öğrencisi Hasan Basri, ev arkadaşı E.K.K. uyurken balkon penceresinden atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Basri, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Basri, hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Evde yapılan incelemede Hasan Basri'nin ailesine yazdığı, "Size hayırlı bir evlat olamadım. Bir kez olsun sizi düşünmeden yaşamadım. Ama artık gücüm kalmadı. Olmaktan korktuğum insan oldum. Benim için üzülmeyin. Sizi çok sevdim'' notu bulunmuştu.



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