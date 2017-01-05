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4 tabanca ve esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da polisin yaptığı aramada 4 adet el yapımı ruhsatsız tabanca ve 13 gram esrarla yakalanan 38 yaşındaki Ali Yazar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün Atakum İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana...

4 tabanca ve esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da polisin yaptığı aramada 4 adet el yapımı ruhsatsız tabanca ve 13 gram esrarla yakalanan 38 yaşındaki Ali Yazar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Atakum İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, içinde üç erkeğin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 4 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 4 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise Ali Yazar'ın üzerinden 13 gram bonzai ele geçirildi. Ali Yazar gözaltına alınırken, diğer iki kişi ise ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün 'silah ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından adliyeye sevk edilen Yazar, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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