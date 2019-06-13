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4 PKK'lının öldürüldüğü Tendürek'te, silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede sürdürülen operasyonlarda silah, el bombaları, patlayıcı düzenekleri, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Van...

4 PKK'lının öldürüldüğü Tendürek'te, silah ve mühimmat ele geçirildi
VAN'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede sürdürülen operasyonlarda silah, el bombaları, patlayıcı düzenekleri, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tendürek bölgesindeki Çaldıran- Doğubayazıt karayolunu kullanan vatandaşlara saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş' adıyla düzenlenen operasyonda dün 4 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 3 AK-101 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 Glock tabanca, 1 Glock tabanca susturucusu, 2 Glock tabanca şarjörü, 33 Glock tabanca fişeği, 17 AK-101 piyade tüfeği şarjörü, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 458 adet 5,56 mm. piyade tüfeği fişeği, 2 RPG-7 roketatar başlığı, 8 el bombası, 2 gece görüş dürbünü,1 sabit telsiz, 1 telsiz mikrofonu, 2 el telsizi,1 el dürbünü, 3 radyo, 2 batarya, 2 EYP düzeneği zamanlayıcısı, 2 kablo, 2 kol saati, 22 kalem pil, 3 dürbün çantası, 3 şarjör kılıfı, 3 panço, 1 güç kaynağı, 4 çift ayakkabı, 1 demir kesme makası, 1 çakmak, 3 el feneri, 4 çakı, 4 sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 met, 2 şemsiye, 1 matara, 3 yelek ve 1 mont ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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