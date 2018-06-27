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4 köpeği köfte ile zehirlediler

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Nilüfer Yavaş'ın sahiplenip bahçede baktığı 4 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek telef oldu. Olay, 24 Haziran tarihinde İstiklal Mahallesi  27 Evler Sokak'ta meydana geldi. Kasap dükkanlarının...

4 köpeği köfte ile zehirlediler
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Nilüfer Yavaş'ın sahiplenip bahçede baktığı 4 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek telef oldu.
Olay, 24 Haziran tarihinde İstiklal Mahallesi  27 Evler Sokak'ta meydana geldi. Kasap dükkanlarının bulunduğu mahallede Nilüfer Yavaş'ın 10 yıl önce sahiplenerek, evinin bahçesinde baktığı 4 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Çimlere bırakılan zehirli köfteleri yedikleri öne sürülen köpekler telef oldu.
Birine Aşil ismini verdiği 4 köpeğinin zehirlendiğini söyleyen Nilüfer Yavaş, Çan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu, suçluların bulunup, cezalandırılmasını istedi. Yavaş'ın şikayeti üzerine Aşil adlı köpeğin ölüsü, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere İstanbul Pendik'teki Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.
Çan’da bir aydır toplam 20-30 köpek ile kedi ölümleri yaşandığını ifade eden Nilüfer Yavaş, "Otopsi sonucunda ne tür bir zehir ile zehirlendiklerinin tespiti yapılacak. Bu zehir türünün tespiti ile resmi kurumlar mı, yoksa kişiler mi yaptı, belli olacak" dedi.

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