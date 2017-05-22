4 kız kardeş hırsızlıktan tutuklandı

KAYSERİ'de girdikleri 2 evden toplam 6 bin 500 ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 4 kız kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İddiaya göre Reyhan (24), Sibel (21), Selcan (22) ve Neslihan Güzel (19) kardeşler, önceki gün merkez Kocasinan İlçesi Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde Dursun Çelik'e ait eve kimsenin olmadığı sırada girerek yatak odasında bulunan 6 bin 500 TL parayı çaldı. 4 kız kardeş dün de Fevziçakmak Mahallesi, Kolej Caddesi'nde Necip Ütü'ye ait eve girerek 120 TL para, 1 altın yüzük, 1 çift küpe, 1 altın kolyeyi çaldı. Güzel kardeşler, Hırsızlık Büro Amirliği polislerinin yaptığı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 4 kardeş, bugün çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine konuldu.