4 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili muhtar tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'nun İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut köyünde, su arızasının tamiri sırasında çıkan, 4 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan muhtar Ersin Gideroğlu (36), mahkemece tutuklandı.

Bozarmut'ta, önceki gün meydana gelen olayda, köy muhtarı Ersin Gideroğlu ile amcası Kadir Gideroğlu (64) arasında, şebeke suyu arızasının tamiri sırasında tartışma çıktı. İki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda, Ersin ve amcası Kadir Gideroğlu, tabancalarını ateşledi. Kadir Gideroğlu, Ersin Gideroğlu'nun ağabeyleri Mehmet (38) ve Hüseyin (39) ile onun eşi Merve Gideroğlu'nu (37) silahla vurarak öldürdü, anneleri Gülşen Gideroğlu'nu (63) ise yaraladı. Ersin Gideroğlu da amcası Kadir Gideroğlu'nu tabancayla vurarak, öldürdü.

Jandarma ekipleri, Ersin Gideroğlu ile olaya karıştıkları tespit edilen Kadir Gideroğlu'nun oğulları Mustafa ve Tarık Gideroğlu'nu gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Muhtar Ersin Gideroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mustafa ve Tarık Gideroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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