4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2)

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AYŞE ELMAS DA DEFNEDİLDİ Önceki gece meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Antalya'da tedavisi devam ettiği sırada doktorların çabasına karşın yaşamını yitiren Ayşe Elmas'ın cenazesi, Hatıplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının...
AYŞE ELMAS DA DEFNEDİLDİ
Önceki gece meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Antalya'da tedavisi devam ettiği sırada doktorların çabasına karşın yaşamını yitiren Ayşe Elmas'ın cenazesi, Hatıplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı kazada yaşamını yitiren yakınlarının yanında toprağa verildi. Cenaze namazına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le birlikte kalabalık topluluk katıldı.
KARAYOLLARI EKİPLERİ GELDİ
Namazın ardından Ayşe Elmas'ın yakınlarıyla görüşen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile görüştüğünü belirterek, "Bugün sabahtan Karayolları ekipleri kavşakta inceleme yaptı. Biz kavşak yapılırken sürekli uyardık. Ancak kavşak bu şekilde oldu. Şimdi 4 canımız gitti, inşallah bundan sonra böyle acı yaşamayız" diye konuştu.
SAAT 17.00'DE EYLEM VAR
Cenaze namazının ardından saat 17.00'de kazanın meydana geldiği kavşakta eylem yapılacağı belirtilerek, vatandaşlar eyleme katılmaya davet edildi.
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